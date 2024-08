Sanremo, "insostenibile sporcizia lungo il marciapiede di via Lamarmora a San Martino"

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte di una lettrice, residente a San Martino, riguardante la raccolta delle deiezioni animali.

La lettera

Pur riconoscendo l'impegno della nuova amministrazione nell'attuare azioni immediate per la pulizia della città, in particolare la campagna per la raccolta delle deiezioni animali, desidero segnalare una situazione inaccettabile.

Sono residente a San Martino e voglio portare all'attenzione l'insostenibile sporcizia del marciapiede di via Lamarmora, nel tratto che costeggia il soggiorno militare fino al nuovo Eurospin, una condizione che rasenta i limiti dell'igiene urbana.

Nonostante la presenza di un cestino, il marciapiede è cosparso ovunque di deiezioni animali, lasciando immaginare gli effetti con il caldo di questo periodo.

Sarebbe utile, proprio in questo punto, chiaramente utilizzato per tale funzione, posizionare ulteriori cestini e affiggere la cartellonistica predisposta dal Comune per ricordare ai proprietari di cani di pulire dopo il passaggio dei loro animali.

Grazie,

Una residente di San Martino