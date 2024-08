Carlo Bagnasco segretario ad interim FI Imperia: "Inizia la ricostruzione, ringrazio Baggioli per il lavoro fatto finora"

Dopo le dimissioni di Simone Baggioli, la segreteria provinciale di Forza Italia a Imperia è passata (ad interim) a Carlo Bagnasco, la cui nomina, spiega, è stata una decisione presa collettivamente, assieme agli altri esponenti del partito.

"Inizia una fase di ricostruzione - il suo commento a riguardo - detto ciò rimane un po' di amarezza per aver perso, anche se spero le cose non restino così, una persona di valore che è Simone Baggioli, nei confronti del quale nutro un'enorme stima politica e non solo, anche perché ricordo che Baggioli ci è sempre stato fedele ed è sempre stato legato a Forza Italia, sia nei momenti favorevoli che nei momenti difficili. Non possiamo che avere riconoscenza nei suoi confronti".

Quello che in questo momento Forza Italia non sta vivendo è proprio un momento difficile, vista la crescita nelle ultime votazioni, che potrebbe essere in qualche modo anche legata alla decisione di Baggioli di rinunciare al suo incarico: "Credo, ma non è una cosa che mi abbia mai effettivamente detto, che essendo lui tanto legato ai valori di Forza Italia, nel momento in cui ha visto persone che hanno cercato di salire sul carro, per un discorso di sensibilità politica ha preferito in questo momento farsi da parte; un discorso di cuore insomma, lui ha sempre creduto in una Forza Italia in cui chi ne faceva parte lo faceva non per convenienza".