Vallecrosia: stasera cena di beneficenza organizzata a favore dell'Associazione Oasi Angeli di Pace

Oggi, domenica 18 agosto, alle ore 20, presso il piazzale/campetto della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, si terrà una cena di beneficenza organizzata a favore dell'Associazione Oasi Angeli di Pace ETS.

“Don Rito – si spiega nel comunicato - sarà lieto di raccontare degli ultimi obbiettivi raggiunti da Oasi Angeli di Pace e dei progetti della Fundacion Oasis de Amor y Paz in Colombia. La generosa cucina del Comitato Festeggiamenti ci proporrà deliziosi manicaretti, ottimo vino e acqua fresca. Ci sarà anche dell'ottima musica da ascoltare e da ballare. L'invito è aperto a tutti perché per noi è un modo per far conoscere il progetto di Pace che stiamo portando avanti dal 2007. Grazie a quanti di voi ci daranno una mano nel creare un volano per far correre questo messaggio. Vi aspettiamo numerosi. Usate i due numeri di cellulare che vedete scritti sul volantino (immagine in basso) per prenotare la vostra presenza e quella dei vostri amici”.