Sanremo Summer Symphony: Teatro del Casinò pieno per il concerto di 'Igudesman & Joo' (Foto)

Spostamento dall’Auditorium Franco Alfano al teatro del Casinò, ieri sera a Sanremo, per il concerto di ‘Igudesman & Joo’ nell’ambito della ‘Sanremo Summer Symphony’.

Successo per il violinista russo Aleksey Igudesman e il pianista anglo-coreano Hyung-Ki Joo, sono abituati a girare il mondo e a spopolare sul web dove il loro video raggiungono milioni di views.

Aleksey Igudesman ha lavorato a Hollywood con il premio Oscar Hans Zimmer mentre il pianista Hyung-ki Joo ha collaborato, tra gli altri, con Billy Joel. Tra le loro collaborazioni più note quella con Roger Moore e quella con John Malkovich. I grandi nomi della musica classica li rispettano a tal punto da far irruzione nei loro sketch musicali durante le loro tournée in giro per il mondo. La sera di Capodanno 2011, alla Konzerthaus di Vienna, con l‘aiuto di 100 violinisti provenienti da tutto il mondo Igudesman & Joo hanno stabilito il record del mondo del maggior numero di “Violinisti Danzanti” insieme sul palcoscenico. Un record mondiale ideato e prodotto a sostegno delle iniziative dell'UNICEF.

In scaletta nel concerto di ieri brani classici ma sempre riarrangiati dal duo in maniera inaspettata. Compreso un omaggio alla musica italiana con la romanticissima ‘Amore baciami’ di Carlo Alberto Rossi proposta con un mix pronto a sorprendere.