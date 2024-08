Rimodulazione dello stato di allerta: nella nostra provincia piogge intense previste tra le 18 e le 22

Cambia l’allerta diramata dall’Arpal e, dopo l’avviso ‘arancione’ terminato in mattinata, il picco della pioggia è fissato per questa sera, tra le 18 e le 22. Proprio per questo il nuovo bollettino emanato da Arpal ha portato ad una rimodulazione degli orari dell’allerta meteo diramata per la giornata di oggi, domenica 18 agosto.

L’allerta meteo, dunque, è in vigore sul territorio imperiese fino alle 20. Al momento non si registrano particolari criticità su territorio, con l’eccezione di alcuni puntuali interventi dei vigili del fuoco per caduta di alberi e allagamenti circoscritti.

Le strutture temporalesche che hanno interessato il nostro territorio, fa sapere Arpal, si sono mantenute prevalentemente in mare, anche se non sono mancate precipitazioni intense su tutto il territorio ligure. Il fatto che le strutture temporalesche si spostassero ha evitato cumulate complessive tali da generare effetti idrologici al suolo: in 3 ore sono stati misurati 76 mm a Savona, I temporali sono stati accompagnati da intense fulminazioni e raffiche di downburst localizzate ma non sulla nostra provincia.

Anche questa volta, fortunatamente, la Liguria ha scampato i possibili effetti idrologici che il maltempo in corso avrebbe potuto causare sul territorio regionale. Le due strutture per cui ieri è stato diramato il massimo livello di allerta per temporali - quella notturna in lento spostamento da Savona a La Spezia, e quella del mattino, ancora in corso, dal centro del bacino del Mar Ligure alle coste di Levante - si sono mantenute prevalentemente in mare.

Dovrebbe infatti trattarsi di temporali con caratteristiche anche molto intense, ma di breve durata. L’instabilità proseguirà fino all’ingresso del vento da nord, che finora ha mantenuto le celle più attive sul mare e prenderà definitivamente campo nottetempo sul Centro-Ponente; a Levante i temporali potranno verificarsi fino alle prime ore del mattino di domani.

Per la giornata di oggi permane una forte instabilità con possibilità di temporali forti, accompagnati da colpi di vento e grandine. Il mare sarà molto mosso sotto costa, fino ad agitato al largo; venti rafficati settentrionali con regimi irregolari, ma con valori fino a 50/60 km/h.