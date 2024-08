Partito il controesodo del ferragosto: code sulle autostrade della Liguria, verso la Francia 5 km di colonna

Sulle autostrade è partito il ritorno a casa dei turistiche, approfittando del ponte di ferragosto che quest'anno è stato più lungo del solito, stanno ritornando a casa.

A questo segue come solitamente accade la formazione di diverse code sulle autostrade, che in questo caso stanno riguardando soprattutto due zone: la prima in direzione Genova tocca l'allaccio della A6 nei pressi dello svincolo di Albisola, causata da alcuni straripamenti. L'altra invece è in direzione Ventimiglia e nello specifico lungo il tratto tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia, dove si registrano 5 km di coda causa traffico intenso.

