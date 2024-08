Speciale Weekend: Strigora nel paese delle streghe, fuochi pirotecnici musicali a Dolceacqua, Notte Bianca a Imperia

Triora da oltre trent’anni è assurta a notorietà nazionale quale ‘paese delle streghe’, in virtù del processo ad alcune donne negli anni 1587-1589, ampiamente documentato. Per celebrare il quarto centenario di questo tragico avvenimento furono organizzati convegni e mostre con la presenza di qualificati studiosi.

Tali appuntamenti furono riproposti molte volte; il fenomeno della stregoneria e della magia è stato praticamente sviscerato ed analizzato sotto ogni aspetto. Mancava solamente una rappresentazione, seppur simbolica, della vicenda. Nell’anno 2001 è nata così, quasi per caso, Strigòra, parola composta da ‘streghe’ e da ‘Triora’, che può anche magicamente significare ‘bocche delle streghe’. La manifestazione, dalla prima mitica edizione, è stata ripetuta ogni anno, sempre rinnovata e diversa, ma con un unico scopo: rivalutare e smitizzare la figura delle povere streghe, ingiustamente condannate. Anche quest’anno tale appuntamento verrà riproposto il 18 agosto, la prima domenica dopo ferragosto.

In realtà la manifestazione avrà inizio già questa sera alle 21.15, nel Boschetto, dove il Teatro dell’Albero con le Carte di Angiolina tributerà un grande omaggio a Faber ed alla sua Genova. L’ingresso sarà libero. Domani invece già dalle prime ore del mattino un gruppo di espositori allestirà le proprie bancarelle per un mercatino di stampo medievale, che avrà inizio alle ore 10. Sarà possibile acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali, opere artistiche, libri, streghe, streghine e streghette di ogni genere. Alle 10.30 la professoressa Raffaella Asdente inizierà il suo tour nel borgo, mostrando emergenze artistiche e facendo conoscere storia, cultura e particolarità dell’antico centro. La ‘passeggiata’ sarà replicata alle ore 15 ed alle 17.15. Alle quattordici del pomeriggio inizierà la festa vera e propria. Una festa pensata per tutta la famiglia, sia per i grandi che per i piccoli. Il paese si trasformerà magicamente, tra vicoli e stradine si incontreranno strani personaggi che vi incanteranno con le loro magie e acrobazie. Per iniziare la strega Anastasia farà ballare i più giovani con Baby dance. Alle 14.30 un gruppo di attori racconterà storie di streghe e stregoneria in un mix di poesia e suspense. Alle 15 gli artisti della Fem Spettacoli intratterranno il pubblico con uno spettacolo con lancio di coltelli, fuochi e numeri di fachirismo. Ci sarà musica per tutti i gusti: pop con il trio Stramonium, blues con Lost in blues band. E poi giocoleria in piazza del Mercato, spettacolo teatrale nella splendida ed intrigante atmosfera della Cabotina. In serata nel museo civico sarà inaugurata la mostra ‘Tarocchi del disordine’, seguito da ‘Aperitivo con delitto’ del Teatro dell’Albero.

Non può certamente mancare l’appuntamento con lo spettacolo itinerante ‘Il canto delle streghe’, scritto e diretto da Giorgia Brusco, allestito in anteprima per la manifestazione da Hic et Nunc Teatro, in collaborazione con ‘I Cattivi di Cuore’ di Imperia. Si tratta di un viaggio che unisce teatro e musica, divertente ed intrigante, che porterà il pubblico a scoprire miti e leggende, senza dimenticare un pizzico di fantasia ed ironia. Lo spettacolo, che inizierà alle 21, è gratuito ed adatto a tutte le età.



La Notte Bianca, storico appuntamento che anima le vie del centro di Porto Maurizio arriva alla sua 17esima edizione in programma a partire dalle 18.30 di questo pomeriggio. La festa coinvolgerà tutte le zone del centro storico: Piazza Marconi, Via Cascione, Via XX Settembre, Via San Maurizio, Piazza Ricci, Via Martiri della Libertà, Via Strafforello, Piazza Mameli e Borgo Foce. Piazza Fratelli Serra sarà teatro dell'Oasi del gusto, rassegna di prodotti tipici liguri organizzata in collaborazione con Confcommercio Imperia. Le attività prolungheranno l'apertura fino a notte fonda, con sconti o anticipazioni sulle nuove collezioni, i bar dal tardo pomeriggio prepareranno aperitivi a tema e proseguiranno con la somministrazione di cocktail appositamente creati con prodotti tipici liguri e degustazioni di birra artigianale e i ristoranti proporranno menu a tema. Ma gli eventi non finiscono qui: diverse band locali proporranno cover e inediti di vari generi musicali, si svolgeranno dimostrazioni di arti e mestieri nelle attività artigianali e commerciali di Porto Maurizio, una vendita straordinaria di prodotti vari sarà proposta in Via Martiri della Libertà: articoli per la persona realizzati in ardesia, aziende produttrici di olio e derivati, stroscia tradizionale, integrale e al limone, piante liguri ornamentali e di aromi. Prevista l’apertura serale della Cattedrale di San Maurizio per visite guidate alla Basilica ed alla Cupola nonché al borgo Parasio e intrattenimenti itineranti e artisti di strada. Un servizio di bus navetta sarà a disposizione per raggiungere facilmente i parcheggi.

Una altra notte densa di musica e divertimento è quella Orange in programma ad Ospedaletti a partire dalle 21.30. Oltre ad un mercatino allestito in via XX Settembre, molte altre zone della città intratterranno i partecipanti con musica live: Carlito e i suoi Briganti in Piazza Sant'Erasmo; Pan & Pumata in Piazzetta della Fontana; Senz'Alibi in Piazza IV Novembre; Dj Set El Coach & Mr. Pink in Via XX Settembre. Musica itinerante è invece quella proposta dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia in giro per la città.



Ed è conto alla rovescia per lo spettacolo pirotecnico musicale di Dolceacqua. Questa sera alle 22.30 i fuochi d'artificio animeranno il centro storico del Borgo dei Doria. Com’è noto l’evento non si esaurisce nella sola esibizione dei fuochi ma si sviluppa in un armonioso contesto di luci e suoni e quest’anno il racconto tratterà l’Universo. Il racconto è affidato alle storiche voci di Luisella Berrino e Maurizio Di Maggio. Per godere al meglio dello spettacolo consigliamo di raggiungere per tempo Dolceacqua, preferibilmente già nel tardo pomeriggio e con motocicli. Dato l’altro numero di persone che affluiranno già dal primo pomeriggio, per facilitare la sosta le indicazioni di parcheggio verranno date dal personale preposto e bisognerà lasciare le automobili già nel senso di marcia giusto per il ritorno. Inoltre, per disposizione della Prefettura, la strada Provinciale (a valle all’altezza della centrale Enel di Camporosso, e a monte dal Bivio di Rocchetta-Isolabona) sarà chiusa al traffico dalle 21.30 alle 23.30. Sconsigliamo fortemente di raggiungere Dolceacqua dopo le 21.

Festa, musica e... salsiccia! Oggi e domani, a partire dalle 18.30, Ceriana, antico borgo della Valle Armea, si trasforma in un paradiso per gli amanti del buon cibo. Da non perdere dunque l'appuntamento con la 32ª edizione della Sagra della Salsiccia ‘a serianasca’. In piazza Marconi si troveranno stand gastronomici, punti bar e buona musica dal vivo con Berben Band, Discomania e Superdisco Band, e naturalmente, la salsiccia in tutte le sue sfumature. Un'occasione unica per assaporare la tradizione culinaria di Ceriana e trascorrere una serata in compagnia.

Dal 1990 i cuochi delle 4 confraternite propongono in quattro differenti versioni la salsiccia, la cui ricetta è custodita gelosamente dai due macellai del paese ancora attivi. L’utilizzo di prodotti della terra, abbinati alle spezie più raffinate, rendono le ricette indimenticabili per chiunque assapori questi tesori del palato. Per i vegetariani non manca un’alternativa di valore: gustose patatine fritte o penne al sugo. Ampi parcheggi e servizio navetta aspettano i partecipanti.

In merito agli spettacoli musicali ne segnaliamo due in particolare. Dopo il pienone e il grande successo fatti registrare la scorsa settimana al 13° Emd Festival di Diano Marina dallo show del Tullio De Piscopo, questa sera a salire sul palcoscenico di Villa Scarsella sarà l’Alter Echo String Quartet, formazione composta da quattro brillanti ed affascinanti musiciste, rientrate nei giorni scorsi da una fortunata tournée in Sardegna. Il titolo del loro spettacolo è Barock, un intrigante viaggio nella magia della musica, dal Barocco ai giorni nostri, unendo classica e rock, due stili musicali totalmente differenti, sia dal punto di vista storico che da quello armonico, concezione che è nel dna di questo quartetto. Le protagoniste saranno Marta Taddei (violino), Noemi Karamas (violino), Roberta Ardito (viola) e Rachele Rebaudengo (violoncello), le quali possono vantare presenze a grandi eventi, anche all’estero, e collaborazioni con artisti del calibro di Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Pooh, Elodie, Mario Biondi, Roby Facchinetti, Francesco Baccini, Il Volo, Raphael Gualazzi.



Stasera alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo occasione unica per ascoltare dal vivo il duo ‘Igudesman & Joo’ che approdano alla Sanremo Summer Symphony con ‘Happy Concert’. Considerati il lato surreale, ironico ed esibizionista della musica classica, il violinista russo Aleksey Igudesman e il pianista anglo-coreano Hyung-Ki Joo, sono abituati a girare il mondo e a spopolare sul web dove il loro video raggiungono milioni di views. Due vere e proprie star della musica internazionale.

Il duo propone una formula innovativa che mescola musica classica, umorismo, commedia, suggestioni pop. Filo conduttore della loro produzione è il sogno di rendere la musica classica accessibile a un pubblico più giovane e numeroso. Proprio come dice il titolo si tratta di un ‘concerto felice’ che propone anche ‘Happy’, la hit internazionale di Pharrell Williams. In scaletta ci saranno brani classici ma sempre riarrangiati dal duo in maniera inaspettata. Non mancherà anche un omaggio alla musica italiana con la romanticissima ‘Amore baciami’ di Carlo Alberto Rossi proposta con un mix pronto a sorprendere. L’intento, racconta il duo, è quello di creare, brano dopo brano, un irrefrenabile aumento di felicità capace di immunizzare contro tutti i problemi del mondo, almeno per tutta la durata del concerto.

Ed ecco altri interessanti eventi musicali in programma questa sera: Simone Peduzzi e Helena Hellwig si esibiranno questa sera nell’ambito del ciclo ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’ in Zona Tiro a Volo a Imperia. Dolcedo sarà teatro della rassegna ‘Per le Vie del Borgo’ con il concerto del ‘Motus Leavus Trio’, ensemble Jazz formato da Tina Omerzo, Edmondo Romano e Luca Falomi. Appuntamento alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di San Tommaso. Mentre nella Chiesa Santi Stefano e Antonino di Lucinasco andrà in scena un omaggio ai grandi evirati ‘Le voci d’Oro’ con Florent Rami (Controtenore), Benoît Dumon (Controtenore) Axel Pojaghi (Violoncello), Marcello Formenti (Organo e Clavicembalo).

Ed ecco quelli di domani: al Santuario N.S. Grazie Montegrazie di Imperia è in programma un concerto dedicato alla musica sacra di Gabriel Fauré, del quale ricorre in centenario della morte, tenuto dall’ Ensemble vocale e strumentale ‘11 Concento’ con all’arpa Eva Randazzo e alla direzione del coro Luca Franco Ferrari. Musica live con le canzoni di Cremonini, Pezzali e Mengoni a cura della tribute band La Notte Italiana è in programma in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma. In Piazza Scovazzi a Santo Stefano al Mare si terrà l’esibizione del quartetto ‘Gli Archi Insoliti’ nello spettacolo ‘Da Nord a Sud: passeggiando per Broadway e i barrios di Buenos Aires’. Per la rassegna musicale ‘Ricordando Fabrizio De Andrè... le storie’ sul Lungomare De Andrè di Camporosso appuntamento con il concerto ‘Berben canta De Andrè’ della Berben band.



Concludiamo il nostro speciale weekend con la segnalazione, forse adatta ai più sportivi, della sesta edizione della ‘6 alle 6’ di Diano Marina, la popolare gara non competitiva che si svolgerà all'alba di domani. La gara prenderà il via alle 6 dal Molo delle Tartarughe, un luogo simbolico che offre una cornice suggestiva per i partecipanti. Da lì, i corridori si dirigeranno lungo il lungomare di via Torino, proseguendo verso via Sant'Elmo, dove affronteranno la famosa scalinata, prima di ritornare su via Torino e concludere la gara al punto di partenza. Il percorso, della lunghezza di 6 km, si snoderà in gran parte lungo la costa, offrendo una vista spettacolare del mare al sorgere del sole. L'edizione di quest'anno promette di essere inclusiva e aperta a tutti, persino agli amici a quattro zampe. A presentare la manifestazione sarà Dj Tex, e il tutto si concluderà con un ricco buffet offerto a tutti i partecipanti, un'occasione perfetta per socializzare e festeggiare la propria partecipazione alla corsa, nella quale saranno premiati i primi cinque uomini e le prime cinque donne che completeranno il percorso.



