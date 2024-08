Elezioni contestate in Venezuela: tra le 300 città manifestazione anche a Sanremo (Foto)

La protesta che ha coinvolto oltre 300 città in tutto il mondo ha raggiunto anche Sanremo: in tutto il mondo gruppi di venezuelani stanno manifestando contro i risultati delle elezioni presidenziali, che non sono stati resi pubblici e hanno riconfermato alla carica l'uscente Nicolas Maduro, figura molto controversa nella politica internazionale.

"Chiediamo come in tante cittá nel mondo di rispettare la volontá del popolo penezuelano che massivamente ha votato per Edmundo Gonzalez nuovo Presidente del Venezuela insieme a Maria Corina Machado" dichiarano i presenti.

Fin da quando Maduro è stato riconfermato le proteste sono state veementi, portando all'arresto in Venezuela di oltre 2000 manifestanti, anche perché secondo i dati pubblicati dall'opposizione a vincere sarebbe stato Gonzalez. Una situazione che ha coinvolto anche diversi altri paesi dell'America Latina, che si sono schierati con chi ha iniziato a protestare e prosegue dal 28 luglio, data dello spoglio elettorale.

"Oggi facciamo la storia. Scendiamo nelle strade del Venezuela e del mondo affinché il regime capisca che non si torna indietro. Il Paese sarà libero", ha dichiarato la leader Maria Corina Machado, motore insieme al candidato presidenziale Edmundo Gonzalez Urrutia della 'Grande protesta per la Verità', la manifestazione convocata in 380 città, nei cinque continenti, incluse una decina di piazze italiane, tra cui Roma, per rilanciare sulla vittoria elettorale.