Buco di due ore per passaggio autobus nella tratta Sanremo-Imperia, la forte protesta di un pendolare

"Buongiorno, scrivo per reclamare ulteriormente i disagi dei nostri trasporti pubblici. Sono un pendolare abituale della tratta Sanremo-Imperia e nel corso degli anni ne ho viste di tutti i colori, dai bus che ti scaricano ad Arma perché troppo in ritardo, ai guasti durante il servizio, agli autobus strapieni. La cosa però più grave è che sono due giorni di fila che da metà pomeriggio in avanti non passano autobus per 2 ore saltando perciò 3 o 4 corse.



In quanto capisca la non colpa degli autisti, mi rivolgo direttamente alla direzione: Fate qualcosa! Non possiamo vivere alla giornata senza programmare niente perché non sappiamo quando passeranno gli autobus. Quello della Riviera trasporti è un servizio Fondamentale per la nostra provincia e non ne possiamo più di vivere così.

Simone Enotarpi".