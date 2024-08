Festa al circolo tennis di Ospedaletti per i 60 anni dall’inizio dell’attività (1964-2024)

Domenica 18 agosto il circolo tennis di Ospedaletti vivrà una ricorrenza storica: i 60 anni dall’inizio dell’attività. Tante le iniziative per onorare in maniera adeguata questa importante ricorrenza: per tutta la giornata i maestri saranno a disposizione per lezioni gratuite di prova, al mattino le finali del torneo giovanile, alle 11.30 una cerimonia di premiazione e consegna attestati seguita da rinfresco, al pomeriggio un torneo di minigolf con animatori per bambini, alla sera un torneo di doppio misto con la formula del giallo aperto a tutti.



Ospite d’onore della cerimonia di premiazione sarà Renzo Cimiotti, decano dei tennisti del Ponente Ligure, fondatore del circolo e memoria storica del tennis ligure. A consegnare gli attestati di benemerenza il sindaco Daniele Cimiotti e il Presidente del Tennis Club Ospedaletti Matteo Civarolo, di ritorno dalla trasferta americana in qualità di coach di Matteo Arnaldi, semifinalista del torneo Master 1000 ATP di Montreal.





Nella foto lo staff del Tennis Club Ospedaletti al completo: da sinistra: Pietro Negri, istruttore, Fabio Orengo, maestro nazionale FITP, Valentine Confalonieri, maestra nazionale FITP, Gianluca Mager, giocatore ATP, Matteo Civarolo, Presidente Tennis Club Ospedaletti, Marco Bisato, maestro nazionale FITP, Diego Silva, preparatore atletico, Matteo Tosi, maestro nazionale FITP, Adriano Parodi, maestro nazionale FITP, Andrea Pellegrino, giocatore ATP, Fabio Fognini, giocatore ATP, accasciati: Massimiliano Conti, maestro nazionale FITP, Filippo Ferraris, preparatore atletico.