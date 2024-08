Ventimiglia, “Il museo al brillar di stelle”: nuovo appuntamento al Mar (Foto)

Nuovo appuntamento al Mar con “Il museo al brillar di stelle”. Si terrà domenica 18 agosto alle 21.15 e sarà incentrato su Odisseo/Ulisse e altri miti al MAR

I visitatori saranno coinvolti in un “viaggio” nelle sale della sezione archeologica con illuminazione ridotta ai minimi e integrata con candele, creando, quindi, un'atmosfera sospesa e soffusa, in cui saranno chiamati a “parlare” alcuni reperti legati fra di loro da un filo comune.

Attraverso la descrizione di alcuni reperti presenti nel percorso espositivo archeologico del museo sarà possibile ripercorrere famosi miti dell’antichità greca e romana. Prezzo speciale per l'evento: 3 euro a persona.

L'attività “Ludo et Disco” già prevista per venerdì 16 agosto è stata rinviata a venerdì 23 agosto per la concomitanza con la serata astrologica organizzata al Forte dell'Annunziata.