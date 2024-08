Arma di Taggia, al via l'operazione Ferragosto, Barbara Dumarte: "Carichi di entusiasmo"

Ad Arma di Taggia scatta l'operazione Ferragosto. Fino a domenica si terranno ben 11 eventi pensati per intrattenere residenti e turisti sia sul Lungomare che in piazza Chierotti, diventata durante l'estate una vera e propria base operativa, capace di soddisfare tutti gli obiettivi della missione rinominata "Estate 2024".

"Siamo pronti ad affrontare questo momento impegnativo con grande entusiasmo" afferma l'assessore al Turismo, Barbara Dumarte. "Abbiamo pianificato una serie di eventi che porteranno energia e allegria a tutte le nostre serate estive. Gli eventi si svolgeranno in totale sicurezza, grazie alla presenza della Croce Verde, che avrà un punto dedicato".

Un vero lavoro di squadra, quello realizzato dalla Dumarte, dai consiglieri e dagli uffici comunali. Un lavoro che ha valorizzato il territorio e attirato numerosi turisti ad Arma di Taggia: "Senza i miei collaboratori, non sarebbe stato possibile organizzare tutto questo," conclude l'assessore.

Per quanto riguarda Ferragosto, saranno ben tre gli eventi che, a partire dalle 18:30, intratterranno i presenti: si comincia con "Flora" - una parata floreale itinerante, si prosegue con "L'Artigianato sotto le stelle" e con lo spettacolo di Michele Tomatis e il suo One Man Show. Venerdì 16 agosto, infine, ci sarà la ciliegina sulla torta: in piazza Chierotti si ballerà e canterà grazie al format vincente "Voglio tornare negli anni '90.