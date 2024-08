Sanremo: nella notte tra giovedì e venerdì tre ore senza corrente piazza Bresca e piazza Sardi

L’azienda Dea, che negli ultimi mesi ha preso il posto di Amaie a Sanremo per la gestione e la manutenzione della rete elettrica cittadina, dovrà sospendere nella notte tra giovedì e venerdì la fornitura di energia per eseguire alcuni lavori urgenti.

La zona che rimarrà totalmente senza corrente è quella di piazza Bresca, piazza Sardi, via Gaudio e via Roma tra le 3 e le 6 del mattino. Come sempre dall’azienda raccomandano la massima prudenza, in quanto le prese vanno comunque considerate sempre in tensione.

In particolare saranno interessate: piazza Bresca dal civico 1 al 26, piazza Sardi dal civico 1 al 19, via Gaudio dal 30 al 40 (pari) e il 61 e via Roma dal civico 122 al 158.