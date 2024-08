Ventimiglia, ultimi appuntamenti con (R)estate a Grimaldi: tutto il programma

Con il prossimo fine settimana si chiude la rassegna estiva organizzata dall'associazione Terre di Grimaldi. Il calendario prevede venerdì 16 Agosto la proiezione del film “La ricerca della felicità”, con Will e Jaden Smith, per la regia di Gabriele Muccino. Un film tratto da una appassionante storia vera che non mancherà di commuovere e far pensare.

Sabato 17 sarà il turno della musica live, con il concerto del trio “Chè tango”, che si esibirà in una selezione di brani di tango argentino. Chi vorrà potrà ballare sulla splendida terrazza panoramica oppure semplicemente godersi il concerto.

I musicisti sono di alto livello: Miguel Acosta (chitarra e voce), David Pecetto (bandoneòn) e Lautaro Acosta (violino) propongono un percorso filologico di piacevole devozione storica che non mancherà di stupire ed ammaliare, in una scorribanda negli ultimi decenni di storia del tango.

Un cammino cadenzato attraverso melodie e movimento, melodrammi di tre minuti o leggiadri “valsecitos”, dai tangos abbozzati sotto i cieli stellati della “Boca” risalendo fino alle brillanti composizioni nei loro eredi diretti di epoca moderna.

Domenica 19, a partire dalle ore 19 sulla terrazza panoramica festa di chiusura con aperitivo e una selezione dei brani storici che hanno costruito la tradizione house a partire dalla fine degli anni '80, che anche in Italia ebbe un gran successo, con pezzi che sono rimasti nella mente di tutti i giovani di quel periodo e anche dopo.

Ricordiamo che tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito, ma dal momento che la nostra associazione non riceve alcun contributo pubblico, è gradita un'offerta al fine di recuperare, almeno in parte, le spese sostenute.

Per informazioni e prenotazioni (specialmente per le serate di cinema e musica dal vivo) telefonare o scrivere al 345 4917359.