L’OdV Caritas Intemelia, con il patrocinio del Comune di San Biagio della Cima, organizza lo spettacolo teatrale ‘I migliori anni..’, a cura del Laboratorio ‘Teatro abusivo’.

Uno spettacolo che, in modo divertente, indaga il momento dell’adolescenza in varie epoche. L’appuntamento è per mercoledì 21 agosto alle 21, in piazza Mazzini a San Biagio della Cima. Grazie all’associazione ‘I 4 Cantùi’ sarà disponibile un servizio bar.