Serata musicale a Vallebona. La Banda Musicale di Vallebona si esibirà questa sera, il 13 agosto, alle 21.15 in paese.

I musicisti tornano, infatti, a suonare in piazza per intrattenere e divertire cittadini e turisti giunti in paese per le vacanze estive.

Per l'occasione verranno proposte colonne sonore, musiche originali per la banda ma verranno eseguiti anche brani di compositori locali.