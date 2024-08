Settimana di Ferragosto: la Guardia di Costiera di Sanremo intensifica i controlli in mare e sul litorale

In occasione del prossimo lungo weekend di Ferragosto, l’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Sanremo sarà giornalmente presente sia a terra che in mare, come previsto nell’ambito dell’Operazione nazionale ‘Mari e laghi sicuri 2024’.

Il Comandante, il Tenente di vascello Isabella De Luca, prevede un’intensificazione dell’impiego dei militari, dei mezzi navali e terrestri di tutto il Circondario Marittimo di Sanremo, comprendente l’Ufficio locale marittimo di Ventimiglia e le Delegazioni di Spiaggia di Bordighera e Arma di Taggia.

Come avvenuto dall’inizio dell’operazione, il 15 giugno scorso, uomini e donne della Guardia Costiera saranno presenti lungo i litorali di giurisdizione, a terra con pattuglie sugli arenili a tutela della sicurezza della balneazione e per la vigilanza sul demanio marittimo, mentre a mare con l’impiego delle unità navali dipendenti per la salvaguardia della vita umana e per i controlli di polizia marittima.

Nelle giornate del 14 e 15 agosto opereranno 14 militari con impiego quotidiano a terra, una motovedetta (CP 864) e due battelli pneumatici (GC B173 e GC 179), oltre al personale presente presso la Sala Operativa. L’obiettivo prioritario sarà quello di controllare il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza in mare contenute nell’Ordinanza di Sicurezza balneare e per quanto possibile di prevenire, e se necessario contrastare fermamente, i comportamenti pericolosi, come la navigazione nelle aree riservate ai bagnanti, il mancato rispetto della distanza minima da tenere dai subacquei in immersione e, in generale, l’eccesso di velocità, che è una delle principali cause di incidente, soprattutto in prossimità della costa e nelle zone particolarmente frequentate dal traffico navale e diportistico, quali: l’Area di Tutela Marina di Capo Mortola, il Giunchetto e la zona dei Tre Ponti.

I consigli della Guardia Costiera per tutti i diportisti: prima di prendere il mare, è buona norma verificare l’efficienza dell’unità, il livello di carburante, aver effettuato le dovute manutenzioni al motore ed allo scafo, portando al seguito i documenti di bordo e le dotazioni di sicurezza e consultando le condizioni meteo marine e le ordinanze emanate dalla locale Autorità marittima.

Per quanto riguarda i bagnanti: si ricorda di mantenersi all’interno della zona di mare riservata alla balneazione, tenendo inoltre presente che è vietato tuffarsi dalle barriere a protezione della costa, evitando di entrare in acqua quando è issata la bandiera rossa nelle spiagge. Si raccomanda, inoltre, di non allontanarsi dalla costa con materassini, ciambelle e comunque canotti gonfiabili, soprattutto quando spira vento da terra. Per emergenze o segnalazioni di pericolo in mare, è attivo 24 ore su 24 il numero blu gratuito 1530 della Guardia Costiera, disponibile sia da telefono fisso che cellulare. Si raccomanda, infine, di consultare le ordinanze in vigore sul sito: https://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo.