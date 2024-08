Ventimiglia: successo per l'evento ‘Free SUP’ tenuto dalla A.S.D XXmiglia in SUP (foto)

L’A.S.D XXmiglia in SUP ringrazia l’amministrazione comunale di Ventimiglia per il supporto nella realizzazione dell’evento ‘Free SUP’, che con il suo patrocinio indispensabile, lo ha reso possibile.

“L’A.S.D. Xxmiglia in sup – si spiega nel comunicato - è un'associazione, che si prefigge l'obiettivo di promuovere lo sport dello Stand Up Paddle (SUP). Il SUP è uno sport che può essere praticato in due modalità: Race\Touring oppure Surfing, noi pratichiamo principalmente il Race/Touring. Questa particolare disciplina consiste nel stare in piedi in equilibrio su una tavola e ci si spinge mediante una pagaia. La manifestazione ‘Free SUP’ si è svolta nell’arco di quattro domeniche, nelle quali abbiamo fornito l’uso gratuito delle nostre attrezzature e l’esperienza dei nostri maestri che hanno impartito lezioni di SUP a chi necessitava e tour alla scoperta delle nostre coste per i più esperti. Le date ed i luoghi in cui si è svolta la manifestazione sono le seguenti.

21 Luglio Spiaggia di Nervia

28 Luglio Spiaggia in Via trento trieste 1

4 Agosto Spiaggia di Latte

11 Agosto Spiaggia Marina San Giuseppe

Ci teniamo, inoltre, a ringraziare i numerosissimi partecipanti che con il loro affetto ci dimostrano che il SUP è uno sport che piace e con ampi margini di crescita, poiché è praticato sia dai Ventimigliesi che da molti turisti, curiosi di conoscere le nostre più impervie calette. Nel 2022 XXmiglia in SUP vinse, attraverso bando pubblico, l’assegnazione di uno dei locali del porto (adibiti ad attività sportive), lo scioglimento della precedente Giunta blocco dell'iniziativa e da allora siamo in attesa. Siamo sicuri che un’ iniziativa come questa sensibilizzerà gli animi nel dimostrare quanto il SUP possa fare parte di un’iniziativa di offerta turistica/sportiva per questa città”.

FB: https://www.facebook.com/xxmigliainsup/?locale=it_IT

Instagram: https://www.instagram.com/xxmigliainsup/