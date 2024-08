Ventimiglia: grande partecipazione di pubblico nella città alta per lo spettacolo 'Fiabe d'autore'

Grande partecipazione di pubblico per lo spettacolo itinerante ‘Fiabe d'autore’ a Ventimiglia Alta. Per la regia di Lilia De Apollonia è stato interpretato da ben 11 attori del circolo ‘Reading e drama’, nato più di 15 anni fa.

Applausi e commenti positivi hanno confermato la bravura degli interpreti che erano oltre a Lilia: Marco Corradi, Graziella Tufo, Lorena Bonifetto e Gian Piero Piombo in una fiaba da Calvino, Marino Longo da Oscar Wilde, Paola Giolli e Enza Manna, anche al canto, da Perrault; il gruppo del dialetto ventimigliese, per una favola di Azzaretti era formato, oltre a Piombo e suo fratello Roberto, da Paola Costamagna e Marisa Raimondo, Micol Cristina, Angelo Del Giudice, Paolo Rondelli.

Seconda fiaba sul giardino pensile, uno dei pochi di Liguria, era Barbablu di Perrault, atmosfera gotica.Con Ersilia Ferrante, Andrea Luna Conte e Lilia. Barbablu era Manuel Paroletti che è stato anche un intellettuale Pinocchio, da Eco. Musicista Carlo Ormea anche lui itinerante. Le persone intervenute alle due rappresentazioni, tra cui la scrittrice psicologa Valeria Bianchi Mian e la storica dell'arte Letizia Lodi, hanno scelto l'evento tra le tante proposte in giro in zona quella sera.

I presenti hanno potuto ammirare un angolo storico ligure che essendo privato non è se non raramente, aperto al pubblico. La compagnia teatrale ringrazia Erino e Vittoria Viola per aver aperto le porte della nobile casa per un evento culturale, come sempre abitudine del circolo, a spettatori di ogni età, anche bimbi.