Bordighera: domani sera grande appuntamento musicale alla rotonda di Sant'Ampelio con Gianni Rossi

“Balliamoci l’estate” con Gianni Rossi torna a Bordighera domani, per una serata di musica e animazione alla rotonda di Sant’Ampelio.

Alle 21.30 inizierà una festa indimenticabile nel segno di divertimento e energia, con le hit del momento, i grandi classici della dance e le più famose canzoni anni degli '70/'80 per far ballare tutti, grandi e piccoli, davanti al mare.

“Tre grandi appuntamenti - commenta l’Assessore Rodà - per celebrare la settimana di Ferragosto. La Rotonda di Sant’Ampelio sarà il centro di musica e animazione: domani ‘Balliamoci l’estate’ con Gianni Rossi e giovedì ‘FerraGhiotto – Ferragosto Bordigotto’ con il live di Good Mood Intha Hood e il dj set di DJ Coach. Venerdì, invece, ci sarà l’inaugurazione di ‘Agorà – Arte in Piazza’, che ogni anno trasforma il paese alto in una galleria d’arte a cielo aperto da scoprire passeggiando tra piazzette e caruggi”.

Per consentire lo svolgimento di ‘Balliamoci l’estate’, domani dalle 17 all’una:

- sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Sant’Ampelio (stalli di sosta centrali davanti a Belvedere Sant’Ampelio);





Sempre domani, dalle 19 all’una:

- sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la Via S. Ampelio e Piazzale Belvedere;

- sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in Via S. Ampelio dall’intersezione con via Arziglia al Piazzale Guggenheim. I veicoli provenienti da Piazza Mazzini potranno accedere in via Sant’Ampelio sino al Piazzale Peggy Guggenheim con chiusura definitiva in corrispondenza del Piazzale Sant’Ampelio;

- sarà istituito il divieto di transito sul Piazzale Sant’Ampelio e Lungomare Argentina dall’intersezione con il piazzale Sant’Ampelio al civico 18.