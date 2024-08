Bordighera: domani sera appuntamento con 'Balliamoci l’estate', lo show di Gianni Rossi

sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in Via S. Ampelio dall’intersezione con via Arziglia al Piazzale Guggenheim. I veicoli provenienti da Piazza Mazzini potranno accedere in via Sant’Ampelio sino al Piazzale Peggy Guggenheim con chiusura definitiva in corrispondenza del Piazzale Sant’Ampelio.