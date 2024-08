Bajardo: un quartetto swing nella chiesa vecchia, concerto di mezza estate con Freddy Colt & Mandolinology

Nell’ambito delle Bajardo Lectures è ormai una tradizione la proposta di un suggestivo “Concerto di Mezz’Estate” tra i ruderi della chiesa vecchia di San Niccolò. Alla vigilia di Ferragosto lo splendido scenario ospiterà note swing con un nuovo progetto di Freddy Colt, mandolinista e direttore artistico della rassegna.

Attorno al “Sultano dello Swing” sono raccolti alcuni eccezionali strumentisti dando vita al progetto “Mandolinology Quartet”, che vedrà il suo debutto proprio a Bajardo mercoledì alle 21. Insieme al mandolino americano si potrà ascoltare il flauto e il sax di Marco Moro, la chitarra “manouche” di Fofo Bruccoleri e il contrabbasso di Mauro Parrinello, in un repertorio di swing d’autore con sonorità acustiche e avvolgenti.

Il programma comprende inediti del maestro Demo Bruzzone che spaziano tra swing, blues e bossa nova, mentre altri brani riportano alle atmosfere degli anni Quaranta e Cinquanta, il tutto in versione strumentale in cui risaltano i suoni degli strumenti e la bravura dei musicisti. Una proposta sicuramente insolita, raffinata e coinvolgente al tempo stesso. Il maestro Freddy Colt, come suo solito, condirà il concerto con piccoli racconti e spiegazioni sul repertorio e gli autori che verranno presentati.

L’iniziativa, organizzata dall’Accademia della Pigna e dall’Associazione “Amici di Bajardo” è aperta a tutti ad ingresso libero. La rassegna delle “Bajardo Lectures” proseguirà sabato con un altro spettacolo serale dal titolo “L’ultimo barcarolo: una storia sull’acqua”.