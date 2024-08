Ventimiglia: grande successo per la Festa patronale nella frazione di San Lorenzo (foto)

Come ogni anno, la cittadinanza di Ventimiglia si è riunita nella frazione di San Lorenzo per celebrare la tradizionale festa in onore del Santo Martire.



"L’evento ha visto una grande partecipazione, con la comunità che si è stretta attorno ai valori di fede e convivialità - spiegano gli organizzatori -. La giornata è iniziata con una messa solenne, presieduta da Don Ferruccio e Don Pino, che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli. La cerimonia religiosa è stata seguita da una processione per le vie del paese, alla quale hanno preso parte anche le autorità comunali: il Sindaco, On. Flavio Di Muro, l’Assessore alle Manifestazioni, Dott.ssa Serena Calcopietra, e il Dott. Davide Longordo dello Staff del Sindaco.

Al termine della processione, i partecipanti si sono ritrovati per un banchetto conviviale, dove hanno potuto gustare del buon cibo preparato dai presenti. La serata è proseguita in un clima di allegria e musica, grazie all’intrattenimento offerto dal DJ E.D.A, che ha fatto ballare tutti fino a notte fonda.

La festa di San Lorenzo si conferma così un appuntamento imperdibile per la comunità di Ventimiglia, un momento di unione e celebrazione che rafforza i legami tra i cittadini".