Sanremo: aggiornato dalla Giunta comunale il 'triennale' dei lavori pubblici, ecco gli interventi previsti

Dopo l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione in relazione all’assestamento generale degli equilibri di bilancio, la Giunta di Sanremo ha aggiornato il programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026.

In particolare è stato aggiornato quello del 2024. Alcuni interventi, per i quali non sono state attivate le procedure per l’affidamento, sono state riproposte nell’anno in corso.

Si tratta della messa in sicurezza della curva pericolosa nei pressi del cimitero di Valle Armea per l’importo di 206.103,07 euro, dell’efficientamento energetico (isolamenti e illuminazione) della scuola Dante Alighieri’ di via Margotti, per l’importo di 755.714,29 euro.

Nel programma triennale sono stati inseriti nuovi interventi. In particolare la realizzazione degli spogliatoi a servizio del campetto sportivo polivalente a Poggio per 175.440 euro, i lavori straordinari negli edifici comunali per 150.000 euro, il rifacimento e l’impermeabilizzazione del cortile della scuola ‘Montessori’ per 175.000 euro.

Prevista anche la ristrutturazione per la risoluzione delle problematiche relative alle acque bianche nel centro storico di Coldirodi in piazza San Sebastiano per 200.000 euro, la riqualificazione urbana del Borgo, con il ridisegno dell’infrastruttura stradale e l’implementazione dello spazio pubblico pedonale per 600.000 euro.

Un milione di euro saranno spesi per la sostituzione dei tralicci della Riviera Trasporti per il supporto dell’illuminazione pubblica. Due milioni di euro, invece, per la manutenzione straordinaria degli asfalti e degli spazi pubblici ma anche interventi straordinari sull’illuminazione pubblica per 150.000 euro e sul tratto tombinato del torrente San Romolo per 150.000.

Nel triennale è stato anche inserito l’investimento da 580mila euro per l’impianto di condizionamento a Casa Serena.