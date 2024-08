Bajardo, domenica la XVII edizione di "Antica...mente: festa della lavanda e delle essenze di montagna"

Domenica 11 agosto lungo le vie del borgo di Bajardo si terrà la XVII edizione di "Antica...mente: festa della lavanda e delle essenze di montagna".

La festa avrà inizio alle ore 10:00 con il mercatino artigianale lungo le vie del paese con prodotti tipici del territorio e sapori autentici della nostra terra: olio, formaggio e miele. L’offerta sarà arricchita da una vasta proposta di artigianato locale e profumatissime creazioni ricavate dalla lavanda.

Il gruppo Folk En Rouge animerà le strade, durante tutta la giornata, con l’accompagnamento di organetto, ghironda e fisarmonica. Vi potrete cimentare nell’ascolto della loro musica, ma soprattutto ballare sui ritmi della tradizione occitana e folk.

Artisti e creativi, già dal mattino, arricchiranno il borgo con mostre e creazioni di ogni genere.

Accanto alla chiesa parrocchiale troverà posto Por Limite El Cielo, opera dell’eclettico artista Diego Santamaria che con i personaggi di Miguel Cervantes, Don Chisciotte e Sancho Panza, vuol incitare a affrontare e combattere le ingiustizie, sociali ed ambientali. L’intera scultura, alta oltre due metri, è realizzata con materiali ferrosi di recupero.

E che dire della Guardiana dei Sogni che nel suo ventre avrà un cestino per accogliere i vostri desideri? Troverete anche quella presso la Barbottega, insieme ad opere minori dello scultore Santamaria.

Il maestro Raffaele, giocattolaio e anima attore,sarà presente con una mostra nella quale ammirerete Il grande acrobata Giovanni, storia e anima di un giocattolo della tradizione popolare di dei primi anni del secolo che, compiendo eleganti giravolte e doppie capriole mortali, racconterà vicende legate alla giocoleria del novecento.

La Biblioteca comunale Il Tiglio sarà presente con un suo banchetto e la possibilità di visitarla ed approfittare di momenti di letture per bambini.

Dalle ore 15:30 si darà il via a laboratori e dimostrazioni per adulti e bambini a cura degli artigiani ed artisti presenti all’evento. Potrete cimentarvi nell’intreccio di cesti e la creazione di corone con lavanda ed achillea, preparare un vostro braccialetto con fili di tutti i colori, dipingere il vostro segnalibro con colori naturali ricavati dalle piante e divertirvi con il Giracolore. Vi piacerà seguire una dimostrazione di scultura in legno e divertirvi tutti insieme con i giochi tradizionali in legno a cura della Cooperativa l’Ancora.

Finirete la giornata contenti per la festa e, dopo aver ballato e gironzolato curiosi per le strade e gli incantevoli scorci del borgo, anche gradevolmente stupiti per il bel fresco che Bajardo con i suoi 910 metri di altitudine saprà regalarvi. Durante tutta la giornata sarà assicurato il parcheggio con servizio di navetta , presso il campo sportivo a sinistra del Passo Ghimbegna.