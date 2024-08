Si sente male in strada a Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi, questa mattina, in via Cavour.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3 e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia.

Una donna, sembrerebbe una francese di circa 70 anni, pare abbia accusato un malore cardiaco mentre era in macchina, davanti a un negozio, insieme ai suoi familiari. Chiamati subito i soccorsi, è stata stabilizzata sul posto e poi è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.