Sanremo, scooter contro auto in corso Marconi: ferito un ragazzo

Uno scooter si è scontrato contro un'auto questa mattina in corso Marconi, a Sanremo. A causa dello scontro, un ragazzo di circa 25 anni è rimasto ferito: per lui una frattura al polso del braccio destro, oltre alle ferite dovute dall'impatto. Sul posto l'ambulanza di Sanremo Soccorso, automedica Alfa 3 e la polizia locale matuziana. L'incidente ha causato rallentamenti per diversi minuti.