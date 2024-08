Nel corso del pomeriggio in via Roma un'automobile e una moto si sono scontrate in dinamiche ancora non rese note. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo sulla sessantina che, dopo aver riportato un trauma al braccio, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Sanremo per ulteriori accertamenti.

Sul posto, oltre alla Croce rossa di Sanremo, è intervenuta anche la polizia locale per le operazioni di accertamento di quanto accaduto.