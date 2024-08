Bordighera, scontro scooter-auto sulla Romana: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Mobilitazione di soccorsi sulla Romana a Bordighera per un incidente stradale, verificatosi in mattinata all'incrocio con via Coggiola, che sembrerebbe aver coinvolto uno scooter e un'auto.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa3 e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e i carabinieri. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una macchina abbia tamponato uno scooter.

Ad avere la peggio è, purtroppo, la persona che era alla guida del veicolo a due ruote, sembrerebbe una donna di 50 anni, che pare abbia riportato una frattura alla gamba sinistra e diverse ferite agli arti inferiori. La donna è stata elitrasportata con il Grifo al pronto soccorso dell'ospedale di Pietra Ligure in codice rosso ma non sembrerebbe in pericolo di vita.