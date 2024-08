Sanremo, balneari disuniti nella protesta: la maggior parte dei lidi ha tenuto gli ombrelloni aperti alle 9 (Foto e video)

Alla fine a Sanremo è successo quello che la Fiba Liguria temeva, ossia una protesta non condivisa da tutti i balneari. Non tutti, ma la maggior parte dei lidi sul lungomare Imperatrice avevano già aperto gli ombrelloni prima delle 9, in netto contrasto con le richieste degli organizzatori, che ne avevano chiesto l'apertura alle 9:30.

Come raccontato più volte da Sanremonews, la protesta non aveva convinto i balneari per diversi motivi, a partire dai disagi che poteva creare ai propri operatori e ai clienti storici. Per questo motivo, già da sabato scorso, ossia quando la Fiba Liguria aveva accettato di partecipare alla protesta, molti imprenditori avevano deciso di non prendere parte alla mobilitazione e così è stato.

Solamente qualche giorno fa, il presidente della Fiba Liguria, Gianmarco Oneglio, aveva chiesto di rimanere tutti uniti, ma alla fine le sue parole non sono state ascoltate da tutti. "Quello di domani mattina (oggi, ndr) sarà un momento per rimanere uniti: siamo consapevoli che sarà un gesto poco efficace, però non sarebbe corretto, anzi sarà meno efficace, non aderire ad una scelta del comparto in generale. Però ripeto, noi non ci sentiamo di biasimare nessuno", aveva detto il presidente ai nostri microfoni.