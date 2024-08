Rifiuti a Bordighera, Ingenito: "Sanzioni per chi non ha cura del bene comune" (Foto)

"Desidero fare il punto sul servizio di raccolta rifiuti e sulla situazione igienico-sanitaria di Bordighera nell’estate 2024 rispetto a quanto accaduto lo scorso anno nello stesso periodo. E' indiscutibile che nella stagione estiva 2023 si siano registrati disguidi e disagi a causa dell’indisponibilità di parte del personale Teknoservice che, a vario titolo, non ha svolto attività lavorativa nel mese di agosto. Alla luce di quanto accaduto abbiamo apportato correttivi" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito facendo il punto sulla raccolta differenziata.

"Le immagini che vengono qui riportate sono invece l’espressione della quotidianità che gli operatori ecologici di Bordighera in questi giorni devono affrontare a partire dalle 4 del mattino" - fa sapere il primo cittadino - "Divani sfondati, inerti, televisori, sacchi di rifiuti abbandonati ovunque, anche nel centro della città. Si aggiungono poi alcuni indisciplinati proprietari che permettono ai loro cani di sporcare giardini e marciapiedi nonostante i divieti".

"A tutto questo occorre dare un preciso significato: inciviltà. Troppo spesso diamo colpe a lavoratori che svolgono, invece, la loro mansione con responsabilità e attenzione, dimenticando che dobbiamo loro tutto il rispetto che meritano e soprattutto che una città è pulita solo se i suoi cittadini rispettano le regole" - sottolinea Ingenito - "Per questa ragione l’amministrazione comunale ha deciso di applicare in maniera puntuale, quotidianamente, sanzioni per tutti coloro che non hanno cura del bene comune. La polizia locale ha, quindi, ricevuto indirizzo in tal senso. Si ricorda, infine, che i privati possono richiedere con una semplice telefonata il ritiro a casa degli ingombranti: è sicuramente più comodo che non andare nottetempo a buttarli ovunque!".