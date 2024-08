Bordighera, degrado in Arziglia. Laganà: "Iniziato intervento di recupero dell'ex campo sportivo" (Foto)

"Desidero dare riscontro al signor Radice, intervenuto ieri in merito alla zona d’Arziglia. Nel ringraziarlo per le segnalazioni, che sono uno stimolo e un aiuto per la nostra attività di amministratori, tengo a sottolineare che il signor Radice ha fotografato il cantiere, aperto da pochissimo, in corso per realizzare la nuova area cani che sarà attrezzata con giochi, percorso slalom, tettoia e fontana. I nostri amici a quattro zampe avranno, quindi, un’ulteriore zona di svago e divertimento, situata strategicamente per coloro che non hanno modo di raggiungere l’altra area cani già esistente in via Falcone e Borsellino, nella parte ovest della città" - dice il vicesindaco di Bordighera Marco Laganà rispondendo alla segnalazione del signor Radice sul degrado presente in via Arziglia, in particolar modo dove una volta sorgeva il campo sportivo.

"Questo intervento si inserisce perfettamente nel percorso di recupero che stiamo compiendo per l’ex campo sportivo. Abbiamo realizzato il nuovo parcheggio in una zona prima non utilizzabile a questo scopo, comoda per raggiungere la spiaggia che è una delle più amate di Bordighera. Inoltre, ora il piazzale nelle ore notturne è illuminato. Ma la nostra attenzione per Arziglia non si limita all’ex campo sportivo: è infatti in programma la riasfaltatura della via Aurelia" - fa sapere Laganà - "Inoltre, negli anni scorsi abbiamo lavorato per i giardini Winter, abbiamo tra l’altro riqualificato l’area del lavatoio creando la piazzetta dedicata a Cammi, abbiamo sostituito i corpi illuminanti e ritinteggiato le ringhiere. Per la difesa del suolo abbiamo ripristinato la scogliera dell’ex campo da calcio".

"Per quanto riguarda la pulizia del torrente, confermo che è in corso l’iter autorizzativo presso la Regione e che, quindi, le attività si svolgeranno con tutta probabilità nel mese di settembre, come usuale" - sottolinea - "Insomma, non sono mancati e non mancano lavori e investimenti per un quartiere importante".