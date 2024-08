Arma di Taggia, la stagione estiva non decolla, Panizzi: "Speriamo in agosto, ma le vacanze italiane sono cambiate"

Nonostante un luglio sicuramente positivo, ad Arma di Taggia la stagione estiva continua a non decollare. Maggio e giugno hanno letteralmente tagliato le gambe ai balneari, i quali sperano in un agosto da record e in settembre, anche se, con la ripresa delle scuole e delle attività sportive, il rischio è quello di dover fare i conti con un altro mese fantasma.

"Nonostante a luglio abbia fatto quasi sempre bello, non riusciamo a recuperare i mesi di maggio e giugno". Sono le parole dell'architetto Raffaella Panizzi, presidente dell'Associazione balneari armesi di Taggia. "Prima di parlare di meteo e cantieri bisogna fare un passo indietro: il modo di fare vacanza in Italia è totalmente cambiato. Prima le famiglie si fermavano 2-3 settimane, adesso a malapena durante i fine settimana. Quest'anno è stato molto complicato".

Stando alle parole della Panizzi, neanche agosto sembra poter salvare la stagione: "Siamo agli inizi, ma la situazione ad oggi non è rosea. Non penso che possa cambiare qualcosa... la speranza è settembre, ma anche qui: con la riapertura delle scuole e delle attività sportive, non credo che le famiglie vengano a farsi le settimane al mare...".

Nel frattempo è arrivata la protesta dei balneari contro il governo. Lo 'sciopero', tenutosi questa mattina, proprio come a Sanremo, anche ad Arma di Taggia non ha convinto: "Abbiamo clienti molto affezionati e che ci sono stati vicini durante questa persecuzione che continuiamo a subire da anni, pertanto meritano rispetto. Ci dispiaceva non agevolarli".

D'altronde è proprio il rapporto tra i balneari e i clienti ad essere uno dei punti di pregio ad Arma di Taggia. Rapporti che hanno costruito amicizie, ampliato famiglie e visto crescere intere generazioni. "Ad Arma si viene perché ci sono questi rapporti diretti, che sono coltivati da anni e anni", conclude Panizzi. "Se non ci fosse un buon servizio, per quanto Arma di Taggia sia un bel comune, non si verrebbe qua, bisogna essere onesti. Poter trascorrere una vacanza di qualità non è da tutti: noi balneari ci impegniamo per permettere ai clienti di godersi ogni singolo istante e questo ci viene riconosciuto".