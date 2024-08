Sanremo: domenica prossima alla Pinacoteca Rambaldi una conferenza su ‘Condividere il cielo e le stelle’

Domenica prossima alle 21,15, nel cortile della Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi a Sanremo, la dott.ssa Chiara Ferrari terrà una conferenza divulgativa dal titolo ‘Condividere il cielo e le stelle’.

Chiara Ferrari è, in quanto Direttrice di SKA-France, responsabile della partecipazione scientifica, tecnologica ed industriale francese all’organizzazione intergovernativa SKAO, e rappresenta la Francia nel consiglio di amministrazione di importanti progetti internazionali nell’ambito della radio astronomia. Collantina di nascita e nel cuore, si è diplomata con lode al Liceo Scientifico G. Saccheri di Sanremo. Ha conseguito la Laurea in Astronomia con lode all’Università di Bologna nel 1999 ed il Dottorato di Ricerca all’Università di Nizza nel 2003. Dal 2008 ha una posizione permanente all’Osservatorio della Costa Azzurra. Tra gli incarichi attuali della Dottoressa Ferrari, ricordiamo il suo ruolo di Delegata Scientifica dell’Istituto Nazionale di Scienze dell’Universo del più grande ente di ricerca francese, il CNRS, nonché il suo ruolo di Direttrice Scientifica del progetto “Iniziative di Eccellenza” dell’Università della Costa Azzurra.

Domenica sera la dott.ssa Ferrari illustrerà il progetto dell’Osservatorio SKA (SKAO), che sarà il più grande telescopio per captare le sorgenti luminose dell’Universo a delle frequenze che non possono essere viste dall’occhio umano, ma che permettono, per esempio, le telecomunicazioni sulla Terra: le frequenze della banda radio. Attraverso l’utilizzazione simultanea di migliaia di antenne localizzate in Australia ed in Sud Africa, gli astronomi potranno osservare le diverse fasi di formazione ed evoluzione delle sorgenti luminose, a partire dall’“alba del cosmo”, epoca della storia dell’Universo ad oggi totalmente inesplorata.

Chiara Ferrari, attraverso una panoramica sullo sviluppo di questo progetto mondiale, illustrerà alcune scoperte recenti che ne anticipano l’enorme potenziale scientifico, nonché importanti iniziative che mostrano l’impatto tecnologico e sociale dei grandi progetti di ricerca internazionali.