Bordighera: nella città alta dal 16 agosto torna l'appuntamento con 'Agorà - Arte in piazza'

A Bordighera alta dal 16 agosto al 15 settembre torna 'Agorà – Arte in Piazza', festa d’arte e di creatività per un’esperienza immersiva in un borgo dal fascino unico. Prima dell’evento, il 13 e 14 agosto, è in programma l’anteprima di “Aspettando Agorà”, una due giorni per incontrare gli artisti durante il montaggio delle installazioni.

Protagonisti dell’edizione 2024, curata dall’Archivio Balbo, sono più di 50 maestri locali e internazionali che esprimono il loro talento in pittura, scultura, fotografia, installazioni e performance. Quest’anno il filo conduttore dell’esposizione è “trasformare e conservare”, per un evento che vuole dare un nuovo volto al centro storico mantenendone la radice più profonda e autentica. Non a caso, per ricordare lo spirito dello storico premio “Cinque Bettole”, sono stati coinvolti anche alcuni operatori del paese alto.

Grande novità, la durata della manifestazione: le opere saranno esposte tra le piazzette e i “caruggi” per un intero mese e non più per le canoniche tre serate. Inoltre, grazie a un ricchissimo programma di concerti, spettacoli teatrali e incontri, tantissime saranno le occasioni per tornare a Bordighera alta più serate e scoprire sempre nuovi ritmi e significati.

“Nei giorni di Agorà, anno dopo anno, il nostro centro storico diventa un grande museo diffuso e dipinti, sculture, installazioni e fotografie animano ogni angolo rendendo ogni visita davvero unica.” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Come sempre accaduto, ogni edizione ha una veste speciale voluta dal curatore: per il 2024 l’Archivio Balbo ha pensato ad un’Agorà lunga un mese, con un fitto calendario di appuntamenti di musica e teatro. Il nostro evento, che è ormai un punto di riferimento nello scenario artistico della provincia, non cambia il suo spirito ma lo rinnova per regalare un’esperienza sempre nuova”.

“Desidero ringraziare Caterina Chiapello, Marco Balbo e il Consigliere Barbara Bonavia, che si sono spesi per Agorà – Arte in Piazza 2024.” conclude il primo cittadino.

A seguire il calendario dei concerti e degli spettacoli, che può essere consultato anche su visitbordighera e su agorabordighera.it; su quest’ultimo sito sono inoltre presentati gli artisti di Agorà.

16 AGOSTO

Ore 18.30 Inaugurazione

Ore 19.00 Performance di Giustino Caposciutti

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto fisarmonica e sax di Gianni Martini e Mirco Rebaudo

17 AGOSTO

Ore 19.00 Performance di Giustino Caposciutti

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto violino e chitarra di Unda Duo

18 AGOSTO

Ore 19.00 Performance di Giustino Caposciutti

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto di canzoni dialettali dei B&B Trio

21 AGOSTO

Ore 18.30 Pittore per un giorno

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto Yin & Hang

Ore 21.00 Concerto tenore Ulisse Espaillat

28 AGOSTO

Ore 18.30 Pittore per un giorno

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto chitarra e contrabbasso Balbo &Raimondo

30 AGOSTO

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto Sound of Breath

31 AGOSTO

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Performance Vega Venusie

1 SETTEMBRE

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto violino e chitarra di Unda Duo

4 SETTEMBRE

Ore 18.30 Pittore per un giorno

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto Yin & Hang

7 SETTEMBRE

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto quartetto Terra del Sol

8 SETTEMBRE

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto coro Troubar Clair

11 SETTEMBRE

Ore 18.30 Pittore per un giorno

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto duo Do Brasil

13 SETTEMBRE

Ore 19.30 Teatro itinerante Presentazione dell’opera di Caposciutti realizzata nel corso della manifestazione

Ore 20.30 Concerto Coro Voci e Note

14 SETTEMBRE

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto violino e chitarra di Unda Duo

15 SETTEMBRE

Ore 18.30 Finissage

Ore 19.30 Teatro itinerante

Ore 20.30 Concerto della Banda Borghetto S. Nicolò

dal 7 al 15 SETTEMBRE

Realizzazione in loco di una scultura lignea di Lucio Russo