Ventimiglia, da Villatella al monte Grammondo: quasi ultimati i lavori di manutenzione dell’ex strada militare (Foto)

"Stanno per essere ultimati i lavori di manutenzione dell’ex strada militare che da Villatella porta al monte Grammondo, con rimozione di frane, spianamento e allargamento della stessa". Lo annunciano il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera.

"Un intervento reso possibile grazie al contributo di Regione Liguria di oltre 17mila euro nell’ambito del 'Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane' Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie" - sottolineano il primo cittadino e l'assessore.

"Ringraziamo il CAI sezione di Ventimiglia per il fondamentale supporto logistico, per questa e per altre iniziative" - fanno sapere - "Nella nuova carta dei servizi turistici abbiamo inserito, infatti, la possibilità di prenotare con il CAI - Club Alpino Italiano escursioni, camminate e visite guidate su questo e su altri sentieri di montagna e dell’entroterra".