Taggia, approvato lo schema di convenzione urbanistica per la rifunzionalizzazione dell'ex stazione ferroviaria

Durante il Consiglio comunale di questa sera è stato approvato lo schema di convenzione urbanistica connesso al progetto edilizio di iniziativa privata per la rifunzionalizzazione della ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia. Schema di convenzione che trova d'accordo anche la minoranza, che ha votato a favore per il punto presentato durante l'assise (ad eccezione del consigliere Siffredi).

"Quando viene fatto un intervento per aprire una nuova attività produttiva, noi siamo sempre favorevoli", ha esordito il consigliere comunale Gabriele Cascino. "Vorremmo vedere più pratiche come queste sul nostro territorio".

Entusiasmo anche da parte del sindaco Mario Conio, contento per l'esito della vicenda: "Con il voto di questa sera si chiude un percorso lungo, fatto di momenti non facili. Sono contento che ci sia una visione unica e condivisa con la minoranza. Questo è un altro tassello verso la riqualificazione dell'area, che per anni è stata abbandonata e che ci fa piacere condividerlo con la minoranza".