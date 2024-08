Bordighera, isola pedonale in corso Italia: scattano divieti di transito e di sosta

Isola pedonale in corso Italia a Bordighera. Scattano il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa, domani, il 9 agosto, dalle 18 fino al 2 settembre alle 8.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I proprietari di autorimesse, taxi e aventi diritto potranno accedere o uscire dal tratto interessato percorrendo via Canova in ambo i sensi di marcia, ad una velocità massima di 10 km/h in modo da non creare pericolo per i pedoni. La strada sarà chiusa con dissuasori antintrusione mobili.