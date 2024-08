Musica, gastronomia e arte: nel centro storico di Ventimiglia torna "Dal tramonto all'alba" (Foto e video)

Stand gastronomici e artigianali, rappresentazioni teatrali, concerto con animazione, degustazioni e postazioni musicali sabato prossimo, il 10 agosto, animeranno il centro storico di Ventimiglia. Torna, infatti, "Dal tramonto all'alba".

"Un evento, nato a Ventimiglia dieci anni fa, caratterizzato dalla collaborazione di più associazioni per valorizzare il centro storico che una volta era 'un po' morto'" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Ora il centro storico è vivo, non si sono mai organizzate così tante manifestazioni nella città alta. L'obiettivo è avvicinare sempre più turismo nel centro storico e fare promozione turistica della città. E' stata molto apprezzata la presenza della Protezione Civile a regolare il traffico dell'ascensore nelle manifestazioni precedenti, un servizio che si ripeterà anche per questa occasione. Ringrazio gli assessori, gli uffici, le associazioni che hanno collaborato per realizzare l'evento e commercianti e residenti che accolgono sempre le iniziative".

"Quest'anno abbiamo aggiunto alcune manifestazioni nel centro storico" - commenta il vicesindaco Marco Agosta - "Ci sarà la Protezione civile come sempre e l'associazione nazionale carabinieri per veicolare il flusso di persone che prendono l'ascensore. Spero che questa manifestazione porti felicità nel centro storico sia per i cittadini che i turisti. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per organizzare questo evento".

L'atteso evento verrà proposto dalla Pro Loco Intemelia in collaborazione con l'associazione Proponente, a cui è stata affidata la promozione, e avrà il patrocinio del Comune. "E' sempre stato un evento con un mix perfetto tra enogastronomia e musica. Non durerà propriamente dal tramonto all'alba ma abbiamo deciso di usare il nome per ricordare la festa. Ho contattato in primis gli organizzatori veri dell'evento originario. Abbiamo fatto una serie di riunioni per capire chi avrebbe fatto parte di questa manifestazione. L'evento promette comunque un’atmosfera indimenticabile dedicata alla musica, al teatro e al divertimento nel suggestivo centro storico di Ventimiglia, animazione per tutta la notte con musica dal vivo, spettacoli teatrali e altre esperienze culturali imperdibili" - dice l'assessore Serena Calcopietro - "Il programma dell'evento prevede alle 18.30 l'inaugurazione con il taglio del nastro in piazza Borea, alle 19.30 l'apertura degli stand gastronomici e artigianali in piazza Borea, alle 21.15 rappresentazioni teatrali in piazza San Giovanni con Liber Theatrum, alle 22 concerto con animazione in piazza Colletta e dalle 19.30 degustazioni e postazioni musicali in via Garibaldi e zone interessate. Ci sarà la possibilità di degustare i nostri prodotti locali. I parcheggi non mancheranno, nella zona del Funtanin non ci saranno divieti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento".

Coinvolte diverse associazioni del territorio. La Pro Loco Intemelia ha, infatti, lavorato in sintonia organizzativa con il sestiere Ciassa, Ventimiglia tra le porte antiche, il Circolo della Castagnola, Liber Theatrum e Proponente. "Non è stato facile dopo una pausa importante, inserirsi in una realtà già strutturata, qual è stata fin dal suo esordio 'Dal tramonto all'alba', ideata all'interno di un gruppo molto creativo che vedeva nella musica e nel traino di un coinvolgente momento sportivo il motore e l'anima di una festa che negli anni si è via via aperta all'arte e al teatro. Per l'edizione corrente il gruppo di lavoro è partito da un'idea: il centro storico si mette al centro dell'iniziativa e scommette sulla sua grande capacità attrattiva" - dichiara Mara Cilli della Pro Loco Intemelia - "Attorno ad alcuni dei luoghi più suggestivi sono rinate le oasi musicali, molto apprezzate in passato, per creare un connubio intrigante tra le antiche pietre degli edifici che raccontano storia passata e l'attualità delle note che aprono al presente e proiettano al futuro. Il 10 agosto assisteremo a un viaggio musicale che partendo da piazza della Cattedrale attraverserà il centro storico per fermarsi in piazza Colletta. Si potranno ascoltare generi musicali vari per accontentare ogni fascia d'età e si potranno trovare prelibatezze gastronomiche, DeCo cittadine, tipicità territoriali, birre artigianali e i 'cavalli di battaglia' dei ristoranti locali. Un richiamo alle edizioni passate è rappresentato dalla performance teatrale di Liber Theatrum che, in piazza San Giovanni, ricorderà che è la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Per l'occasione si esibiranno Jem Live Party Band e animazione in piazza Colletta; BBB Blenda Blues Band dai ristoranti al Funtanin e Porta Nizza; Dj Nandino al bar La Fontana e ristorante La Farmacia; Ohdh Daniele Dj dal nuovo volto e forno Marrali; Jan the doctor, Manuel Follia e Andrea di Viij al Nena Cafè; Lvd dj dalla tabaccheria Cinzia, I tipi gusti e bar Liù; Docdj & Ianlucas dalle associazioni in piazza Borea e Dj Nichelino dal piccolo bistrot. Il nostro augurio è che questo appuntamento diventi il punto di partenza di ulteriori collaborazioni tra associazioni".

La manifestazione avrà un nuovo logo e un'immagine dedicata al format ventimigliese grazie al duro lavoro di Proponente, associazione fondata da Rmb Studio e Agenzia Moderna che si propone come punto di riferimento per valorizzare le bellezze paesaggistiche, culturali ed eventi del territorio, attraverso iniziative innovative e sinergie con gli imprenditori locali. "L'associazione Proponente si è assunta il difficile compito di effettuare un re-branding del format tanto atteso e finalmente riproposto in una nuova veste sia organizzativa che grafica" - fa sapere Mattia Berlanda dell'associazione Proponente che ha “abbracciato” con entusiasmo il progetto offrendo il proprio supporto mediatico e pubblicitario per la promozione e documentazione dell'iniziativa - "L’obiettivo era quello di creare una forte identità di brand per il format dell'evento, fornendo una copertura mediatica completa e coinvolgente per massimizzare la visibilità e l'impatto dell'evento sulla comunità e oltre".

L'associazione Proponente è una nuova realtà dedicata alla promozione della cultura e del turismo nel Ponente Ligure, con sede proprio a Ventimiglia. "Il nuovo 'Dal tramonto all’alba' verrà supportato, oltre che da una metodologia pubblicitaria tradizionale, anche da nuovi strumenti di promozione come campagne di inserzioni su Meta, al fine di sfruttare al massimo la potenza del marketing digitale per raggiungere un pubblico più ampio attraverso campagne mirate di sponsorizzazione su piattaforme come Facebook e Instagram. Oltre a ciò, seguirà la collaborazione con una nota influencer locale che ha deciso di aderire al progetto" - svela Mattia Berlanda dell'associazione Proponente - "Con il nostro supporto mediatico e pubblicitario, siamo fiduciosi che l'evento del comune di Ventimiglia raggiungerà un successo straordinario, creando un impatto duraturo sulla comunità e consolidando la reputazione della città come destinazione culturale e turistica di rilievo. Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre risorse e competenze per garantire il successo dell'evento e soddisfare le aspettative del Comune e del pubblico. Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, @proponenteaps, e sul sito ufficiale per rimanere aggiornati su tutte le novità e il programma completo dell'evento. Per informazioni si può anche scrivere a email: apsproponente@gmail.com".