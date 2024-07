Ventimiglia, torna "Dal tramonto all'alba": promozione affidata all'associazione Proponente (Foto e video)

Nel centro storico di Ventimiglia torna "Dal tramonto all'alba". L'atteso evento verrà proposto dalla Pro Loco Intemelia in collaborazione con l'associazione Proponente, a cui è stata affidata la promozione, il 10 agosto alle 20.

La manifestazione avrà un nuovo logo e un'immagine dedicata al format ventimigliese grazie al duro lavoro di Proponente, associazione fondata da Rmb Studio e Agenzia Moderna. "È con grande entusiasmo che annunciamo il ritorno dell'amatissimo evento 'Dal Tramonto all'Alba' a Ventimiglia, che si terrà il prossimo 10 agosto" - fa sapere l'associazione Proponente - "Organizzato dall'ufficio preposto del comune di Ventimiglia, l'associazione Proponente si è assunta il difficile compito di effettuare un re-branding del format tanto atteso e finalmente riproposto in una nuova veste sia organizzativa che grafica".

La nuova associazione di promozione sociale ha, infatti, “abbracciato” con entusiasmo il progetto offrendo il proprio supporto mediatico e pubblicitario per la promozione e documentazione dell'iniziativa. "L’obiettivo era quello di creare una forte identità di brand per il format dell'evento, fornendo una copertura mediatica completa e coinvolgente per massimizzare la visibilità e l'impatto dell'evento sulla comunità e oltre" - sottolinea l'associazione Proponente - " Il nuovo 'Dal tramonto all’alba' verrà supportato, oltre che da una metodologia pubblicitaria tradizionale, anche da nuovi strumenti di promozione come campagne di inserzioni su Meta, al fine di sfruttare al massimo la potenza del marketing digitale per raggiungere un pubblico più ampio attraverso campagne mirate di sponsorizzazione su piattaforme come Facebook e Instagram. Oltre a ciò, seguirà la collaborazione con una nota influencer locale che ha deciso di aderire al progetto".

L'associazione Proponente metterà in campo tutte le sue risorse per aumentare il successo, già ottenuto, dall'evento. "L'evento promette un’atmosfera indimenticabile dedicata alla musica, al teatro e al divertimento nel suggestivo centro storico di Ventimiglia, animazione per tutta la notte con musica dal vivo, spettacoli teatrali e altre esperienze culturali imperdibili" - afferma l'associazione Proponente - "Con il nostro supporto mediatico e pubblicitario, siamo fiduciosi che l'evento del comune di Ventimiglia raggiungerà un successo straordinario, creando un impatto duraturo sulla comunità e consolidando la reputazione della città come destinazione culturale e turistica di rilievo. Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre risorse e competenze per garantire il successo dell'evento e soddisfare le aspettative del Comune e del pubblico. Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, @proponenteaps, e sul sito ufficiale per rimanere aggiornati su tutte le novità e il programma completo dell'evento. Per informazioni si può anche scrivere a email: apsproponente@gmail.com".