Vacanze in yacht alle Bahamas: il modo perfetto per vivere un'esperienza unica e indimenticabile

Fare le vacanze in yacht alle Bahamas con un charter significa immergersi in una cartolina e perdere per un po’ di tempo il contatto con la realtà. Merito delle spiagge, del sole e del clima: le Bahamas sono la destinazione perfetta per chi desidera vivere un'indimenticabile vacanza in yacht.

La libertà di navigare tra settecente isole e gli atolli presenti, garantiscono ai visitatori la possibilità di godere di uno scenario paradisiaco confinato da acque cristalline. Il lusso è garantito grazie ai servizi esclusivi e al comfort a bordo delle imbarcazioni Yacht Charter in Bahamas.

Le esperienze uniche includono delle ineguagliabili immersioni tra i coralli, la pesca sportiva e l’avvistamento di una mega fauna marina come gli squali e le balene. Tuttavia, anche a terra non mancano le sorprese, soprattutto nell’isola dei maiali dove simpatici mammiferi rosati nuotano tra i bagnanti.

Alle Bahamas il contatto con la natura è predominante, grazie ai parchi naturali e alla rigogliosa flora e fauna dell'arcipelago.Pertanto, le Bahamas non solo offrono un mix perfetto tra avventura, relax e lusso per coloro che scelgono di esplorarle a bordo di uno yacht, bensì garantiscono anche un ribaltamento dei sensi, tanto da far perdere la tramontana ai viaggiatori e rapire loro i sensi.

Vacanze in yacht alle Bahamas con un charter: perché lo consigliamo?

Spesso le persone non si sentono adeguate e credono che alcune possibilità siano loro negate. Invece, è solo una questione di pregiudizi, poiché non appena diamo credito alle opportunità questee a nostra portata.

Partendo da questo presupposto, le Bahamas diventano quindi una scelta ideale per una vacanza in yacht grazie alla loro incredibile offerta naturale, presentata da un parco marino unico e l’ampio assortimento di isolotti da esplorare.

In questo contesto, i vacanzieri godono di un'esperienza totalizzante da fare almeno una volta nella vita a contatto con la natura, tramite lo snorkeling, la pesca d'altura, gli sport acquatici e le perlustrazioni terrestri. Il tutto comodamente trasportati da un’imbarcazione a uso esclusivo e personale.

Gli yacht offrono comfort e lusso durante la navigazione tra le isole, permettendo ai turisti di rilassarsi e godersi il viaggio senza lo stress delle traghettate. Le Bahamas vantano anche ottimi servizi nautici e infrastrutture per accogliere le imbarcazioni, garantendo perciò una vacanza senza intoppi.

E chiunque pensi di non poterselo permettere, dovrà fare di nuovo i conti. Perché non sarà costretto a sobbarcarsi tutte le spese se è pronto a condividere l’esperienza con amici o con i parenti. Nondimeno, la vacanza potrà diventare un espediente per stringere le relazioni e condividere il ricordo di un soggiorno indimenticabile con le persone a noi più vicine.

Quali isole visitare alle Bahamas: un assortimento da perderci la testa

Le Bahamas sono conosciute per le splendide isole paradisiache e per le spiagge spesso a tratti incontaminate. Tra le principali isole da visitare vi è Eleuthera, forse la più famosa, merito della sua, una spiaggia dai colori pastello introvabile in altre parti del mondo.

Un'altra destinazione imperdibile è l'isola di Exuma, con le sue acque cristalline ideali per lo snorkeling e per avvistare i maiali nuotatori di Pig Beach. Qui troviamo l’ambiente più fotografato al mondo, merito della presenza vivace di questi animali che non hanno alcuna paura ad avvicinarsi alle persone.

Nassau, la capitale delle Bahamas, offre spiagge come Cable Beach, ed è caratterizzata da sabbia bianca e mare turchese. Nondimeno, offre una variegata proposta culturale e naturalistica che intriga la maggior parte dei visitatori, i quali si fermano in visita qui per alcuni giorni prima di ripartire a veleggiare verso altri lidi.

Spesso dopo Nassau ci si dirige verso l'arcipelago di Bimini, se non è già stato visitato in precedenza, noto per il suo ritmo tranquillo e le possibilità di avvistare delfini e altri animali marini a una frequenza non paragonabile con le coste italiane. Per mille delfini che si possono ammirare qui a Bimini, in Italia forse se ne riuscirà a vedere due o tre.

Tuttavia, per chi ama la natura selvaggia, Cat Island rappresenta una scelta perfetta con spiagge deserte e un'atmosfera intima, ideale per rilassarsi e staccare dalla routine quotidiana. Volendo i visitatori si possono immergere nella fauna locale e conoscere piante, insetti e volatili dai colori sgargianti e inconfondibili.

Scegliere le Bahamas per una vacanza in yacht significa avere la libertà di esplorare diverse isole con paesaggi unici, spiagge deserte e rifugi marini inaspettati. Questa destinazione offre un mix perfetto tra avventura e relax, permettendo agli ospiti di creare ricordi indimenticabili in uno dei paradisi tropicali più belli al mondo. Le vacanze in yacht alle Bahamas con un charter sono l’aggiunta che ogni viaggiatore si aspetta di vivere.