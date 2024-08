Ventimiglia: maxi tamponamento in corso Genova, strada chiusa e traffico in tilt (Foto)

Tamponamento a catena, nel tardo pomeriggio di oggi in corso Genova a Ventimiglia, nella zona del bivio verso San Secondo.

Tre auto si sono scontrate probabilmente a causa di una distrazione. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra e la Polizia Municipale.

Per fortuna non si è registrato nessun ferito grave. Solo uno dei tre conducenti è stato portato in ospedale per accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico per portare i soccorsi e si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Per viaggia in direzione Francia è deviato in via Dante mentre, verso Bordighera è veicolato dalla Municipale.