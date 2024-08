‘Malamovida’, controlli a Ventimiglia: sanzionati due locali per mancato rispetto del regolamento acustico

Sono partiti i controlli della Polizia Locale di Ventimiglia, per il rispetto del regolamento acustico, in modo da contemperare la possibilità per turisti e cittadini di divertirsi durante il periodo estivo con le esigenze di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Lo aveva annunciato il Sindaco Di Muro la scorsa settimana, con la nuova ordinanza di disciplina degli orari degli esercizi commerciali sul lungomare, con la quale è stata data la possibilità di far musica fino all’una, tutti i giorni di agosto.

In particolare, venerdì scorso sono stati controllati i primi due esercizi pubblici oggetto di esposti da parte dei cittadini, per valutare le immissioni acustiche prodotte nell’attività di intrattenimento musicale. I controlli sono stati effettuati dalle 22 a mezzanotte, ovvero durante il normale orario di apertura dei locali.

Con l’ausilio di un tecnico specializzato è emerso che entrambi gli esercizi pubblici superavano i valori previsti dalla normativa. Sono quindi stati multati per oltre mille euro, per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

L’ufficio commercio del comune e la Polizia Amministrativa procederà inoltre con l’avvio del procedimento volto alla cessazione dell’attività di intrattenimento musicale a tempo indeterminato fino a completo adeguamento al regolamento acustico. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.