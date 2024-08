Pista ciclopedonale dalla costa all'entroterra, Dolceacqua inaugura nuovo tratto (Foto e video)

Dolceacqua ha un nuovo tratto di collegamento della pista ciclopedonale. E' stato inaugurato, in mattinata, in località Praeli, alla presenza di autorità civili, locali e regionali, e della polizia locale.

213mila euro il costo dell’intervento, di cui 200mila finanziati dalla Regione Liguria attraverso il programma di rigenerazione urbana, che garantisce il collegamento alla più ampia ciclovia della val Nervia unendo costa ed entroterra e, al contempo, un’area sportiva al centro del paese. "Unire costa ed entroterra valorizzandone le diverse peculiarità è uno degli obiettivi che l’amministrazione regionale ha seguito fin dal suo primo insediamento nel 2015" – commenta l’assessore regionale Marco Scajola - "Con l’inaugurazione di questo tratto potremo finalmente condurre dal mare al bellissimo borgo di Dolceacqua cittadini, turisti e appassionati. Un ulteriore cantiere di rigenerazione urbana diventato realtà grazie a un programma generale che, come Regione Liguria, stiamo portando avanti in sinergia con i comuni. Senza alcun nuovo consumo di suolo garantiamo un’infrastruttura di livello a tutta la comunità rimanendo fedeli all’idea di recupero dell’esistente che è alla base delle nostre politiche. Stiamo incidendo sensibilmente su tutto il territorio ligure e, in particolare, sull’entroterra imperiese con risorse economiche ma anche di attenzione generale alle necessità dei singoli comuni che non hanno precedenti”.

Un’importante tratto di pista ciclabile, soprattutto, per l’ingresso nel borgo di Dolceacqua. "Questo intervento ci ha permesso di concludere il tratto finale della pista ciclabile" – sottolinea il sindaco Fulvio Gazzola - "In questo modo uniamo Dolceacqua con il mare e, in particolare, colleghiamo una nuova area di parcheggio e un’area fitness al paese, una zona che presto diventerà il 'parco urbano' della comunità”.

Nel tratto interessato, lungo 400 metri e largo 4 a uso promiscuo ciclistico e carrabile, è stato fatto un completo restyling dell’ammalorato selciato, fortemente deteriorato, sostituendolo con una nuova asfaltatura con tappeto colorato in ocra. In questo modo il percorso dalla costa, passando per il comune di Camporosso, condurrà fino alle porte di Dolceacqua con una chiara valenza d’immagine turistica e maggiore funzionalità.