Consegnato oggi treno regionale numero 46 su 48 facente parte del contratto tra Regione Liguria e Trenitalia

È stato consegnato questa mattina presso la stazione di Piazza Principe a Genova un nuovo treno Rock che porta a 46, sui 48 previsti, il numero dei treni regionali oggetto del Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 tra Regione Liguria e Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Il lotto complessivo prevede 5 nuovi treni Jazz, 15 Pop e 28 Rock (di cui ancora 2 da consegnare) a cui vanno aggiunti i 20 complessi Vivalto a 5 o 6 carrozze trainate da locomotore 464. Grazie al suo completo rinnovo, la flotta ligure è tra le più moderne del Paese, abbassando l'età media dei treni a 4 anni e mezzo contro gli oltre 25 del 2017.

“Siamo assolutamente in linea con i tempi di consegna previsti dal contratto dato che mancano solo due treni per completare la fornitura: sono orgoglioso perché abbiamo reso la flotta regionale della Liguria tra le più moderne e più giovani d'Italia. Avere materiale nuovo significa migliorare l'efficacia e la qualità del servizio riducendo costi di intervento e di manutenzione. I nuovi treni ormai sono conosciuti e apprezzati dai viaggiatori per l'alto standard di confort, servizi e sicurezza che offrono come, ad esempio, il maggiore spazio per le gambe, le postazioni per le bici, le prese Usb per ogni sedile e postazioni facilmente accessibili per le sedie a rotelle”, ha commentato l'assessore Sartori.