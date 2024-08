Una nostra lettrice di Ventimiglia, D.M., ci ha scritto inviandoci alcune foto sul problema della raccolta differenziata:

“È chiaro che siamo un popolo di incivili ma dobbiamo anche discutere del servizio che sta facendo acqua da tutte le parti. Ora è arrivata la bolletta divisa in tre tranche ed aumentata. Come si può pensare di chiedere un pagamento per un servizio che è totalmente inesistente? Io e tanti altri non abbiamo nessuna intenzione di pagare un servizio che non c’è”.