Sanremo: scatta la corsa alle poltrone di sotto governo, via alle candidature per Amaie Spa

Inizia a muoversi l’affidamento delle cosiddette poltrone di sotto governo nelle partecipate di Sanremo. Sono infatti stati pubblicati sul sito web del Comune gli avvisi per la presentazione delle candidature per la designazione di amministratore unico di Amaie Spa, che sarà anche proposto all’assemblea quale presidente del cda di Amaie Energia e servizi srl e per un componente del cda di Amaie Energia e servizi, essendo giunto a scadenza l’attuale consiglio di amministrazione

Gli avvisi fanno seguito alla delibera del Consiglio comunale del 30 luglio scorso, con cui sono stati approvati gli ‘Indirizzi per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di Sanremo in società, enti, aziende ed istituzioni’, in osservazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione in chiave manageriale di entrambe le società.

Fino ad ora Amaie spa è stata guidata un cda composto da 3 membri. Con i nuovi indirizzi, l’amministratore unico di Amaie spa ricoprirà anche il ruolo di presidente del cda di Amaie Energia. La valutazione dei profili curricolari sarà effettuata discrezionalmente dal sindaco e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 21 agosto.