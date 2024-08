A Dolceacqua il Coro Troubar Clair con un omaggio a Fabrizio De Andrè

Un concerto per sole corde vocali che rivisita in forma originale alcune pagine del poeta genovese facendole idealmente dialogare con canzoni delle tradizioni più lontane. L’appuntamento è duplice: alle ore 19,30 in piazza Mauro e alle ore 21,15 a Porta Lù davanti all’entrata del Castello.

La formazione di sole corde vocali ha realizzato nei trent’anni di storia i programmi più disparati dalla musica medievali alle composizioni sacre per coro e orchestra di autori contemporanei e in questo periodo rende omaggio allo storico album Creuza de ma, capisaldo internazionale della world music, che compie 40 anni.