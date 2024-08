Come combattere la diarrea in estate: i rimedi più efficaci

Le temperature sempre più calde delle ultime estati stanno mettendo un po’ tutte le persone a dura prova ed è facile che il corpo reagisca in modi diversi, a seconda delle parti che vanno più in difficoltà.

Oltre alla sudorazione, una condizione che può sopraggiungere è quella della diarrea, un sintomo comune a diverse patologie che tende a verificarsi in molteplici situazioni. Di cosa si tratta? Rappresenta una reazione dell’intestino a uno squilibrio e consiste nella produzione di feci che si trovano a uno stato liquido o semiliquido.

La manifestazione della diarrea può avvenire per episodi singoli oppure scariche aventi una certa frequenza. Non va confusa con la dissenteria, che si distingue per la presenza nelle feci di pus, sangue oppure muco.

Esistono diversi rimedi per combattere la diarrea, un disturbo che - specialmente d’estate quando si ha voglia di godere dei momenti di vacanza all’aria aperta - può diventare particolarmente fastidioso.

Uno dei prodotti farmaceutici più apprezzati è Diosmectal, l'anti diarroico in bustine più famoso per contrastare non solo la diarrea ma anche i problemi ad essa associati come crampi, gonfiore, nausea, dolori addominali. Disponibile in bustine monodose, è perfetto da portare in viaggio, complice una somministrazione orale che lo rende pratico da assumere.

Oggi scopriamo qualcosa di più sul perché si può accusare la diarrea d’estate. Un’eventualità che non deve sorprendere: basta farsi trovare pronti.

Perché compare la diarrea d’estate?

L’intestino è conosciuto in medicina come il “secondo cervello”. La diarrea è una sua manifestazione e indica che c’è qualcosa che, in quel momento, non funziona nel modo giusto, che c’è uno squilibrio.

Le cause che possono portare alla sua comparsa sono davvero tante, anche perché l’intestino è un po’ la cartina tornasole del nostro corpo: racconta molto su come stiamo, a livello fisico e mentale. Vediamo le motivazioni più comuni al sopraggiungere della diarrea durante l’estate.

Assunzione di cibi e bevande a uno stato troppo freddo

Quando le temperature iniziano a salire viene istintivo, che portano una sensazione refrigerante nell’organismo. Bisogna, tuttavia, prestare particolare

Ad esempio, bere un bicchiere d’acqua da una bottiglia presa poco prima dal frigorifero è qualcosa che porta sbalzi termici importanti nell’organismo. E può provocare la diarrea.

Consumo di alimenti avariati

D’estate è facile che gli alimenti inizino adrapidamente, modificando la composizione in maniera tale da non risultare più salutari: possono essere

Bisogna stare molto attenti, altrimenti il rischio di incorrere in diarrea è concreto.

Reazione all’aria condizionata

L’è indubbiamente una tecnologia che si sta rivelando davvero utile per tollerare le temperature roventi degli ultimi anni. Allo stesso tempo, se la differenza termica è troppo elevata, è facile che, con degli effetti collaterali tra cui c’è proprio questo disturbo.

Reazione farmacologica

Ci sono, vaccini compresi, che tendono a infiammare l’intestino, surriscaldando il corpo. L’organismo può quindi reagire con delle scariche diarroiche, assolutamente normali.

Diarrea: i rimedi più efficaci

La diarrea è una, nell’arco di 3-4 giorni. Nelle donne in età fertile è facile che subentri in, il cui andamento in molti casi risente delle temperature calde dell’estate presentando una maggiore irregolarità.

Fatta questa premessa, esistono diversi rimedi per contrastarla. Come abbiamo avuto modo di accennare all’inizio un dispositivo medico quale Diosmectal si rivela non solo efficace, ma persino pratico da assumere, visto il comodo formato in bustine.

Inoltre, ha il vantaggio di preservare il benessere dell’intestino, aiutando a riparare il danno che, inevitabilmente, subisce durante le scariche diarroiche. Il gusto di cacao e caramello lo rende gradevole per i bambini, per i quali è indicato in età 8-15 anni inclusi in dosi che vanno da 1 a 4 bustine giornaliere.

Un altro rimedio efficace è rappresentato dai rimedi lattici, che possono essere utilizzati anche a scopo preventivo, cosa che consigliamo di fare senza esitare durante i periodi di maggiore stress: un’altra concausa della diarrea.

La stessa cosa vale per gli integratori per diarrea, i quali contengono al loro interno una serie di estratti di origine vegetale utili a contrastare il fenomeno ripristinando il funzionamento ottimale dell’intestino.

Il ruolo chiave dell’alimentazione

L’, quando si parla di intestino. Ciò vale ancora di più durante l’, quando le temperature portano da un lato a dover prestare attenzione alla qualità di ciò che si mangia - se il cibo è avariato diventa nocivo per la salute dell’organismo - e dall’altro a consumare alimenti che permettano di idratare il corpo.

Frutta e verdura di stagione sono un vero toccasana per l’intestino e possono essere preparate in tanti modi diversi, persino sotto forma di centrifugati e minestre fresche. Bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno è essenziale, mentre non è da sottovalutare il valore aggiunto di cibi come yogurt e kefir, anche nella versione vegetale.