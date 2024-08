Confindustria Imperia: una Convenzione per il Supporto Energetico delle Aziende Associate

Confindustria Imperia ha siglato, nel mese di luglio, una convenzione con eVISO (https://eviso.it/) per supportare le aziende associate nella scelta di un fornitore di energia elettrica. Questa partnership strategica mira a fornire soluzioni energetiche efficienti e personalizzate per le imprese del territorio.

eVISO è infatti una data company nata in provincia di Cuneo e specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas per diverse tipologie di utenti, che offre un'esperienza consolidata nel servizio dedicato alle piccole e medie imprese grazie all’utilizzo consapevole dei dati e della tecnologia.

Le aziende associate a Confindustria Imperia hanno a loro disposizione grazie ad eVISO due offerte specifiche basate sui propri consumi annui: la prima per consumi compresi tra 30 e 300 MWh/anno e la seconda per consumi superiori a 300 MWh/anno. Inoltre, è stata elaborata un'offerta speciale per le utenze domestiche, disponibile sia per i titolari delle aziende sia per i loro dipendenti.

Per ulteriori informazioni, la persona da contattare è Fabio Piletto, Area Manager di eVISO per la zona di Imperia (telefono: 3299816706 - email: piletto@eviso.it), il quale si è messo a disposizione per incontrare di persona gli associati al fine di illustrare tutti i dettagli e i vantaggi della convenzione. Gli incontri possono tenersi presso le sedi aziendali o presso la sede di Confindustria Imperia, a seconda delle esigenze.

“La convenzione stretta con Confindustria Imperia rappresenta un’opportunità unica per le imprese della zona, le quali potranno beneficiare di offerte dedicate per la fornitura di energia elettrica, oltre a un programma di consulenza tecnica ed efficientamento energetico personalizzato. Per me, che sono originario di Imperia, questa partnership rappresenta anche una grande soddisfazione personale. Sono lieto di poter mettere a disposizione delle aziende interessate i nostri servizi e consiglio a tutte le aziende associate di approfittare delle opportunità offerte da questa convenzione” – ha dichiarato Piletto.

Grazie alla tecnologia avanzata dei sensori di monitoraggio e alla consulenza personale di un team di ingegneri dedicato, eVISO offre un servizio aggiuntivo alle imprese, permettendo una gestione consapevole e ottimizzata dell'energia.

“La proposta di valore di eVISO consiste nel lavoro che viene fatto sul fronte dell’efficientamento energetico, in cui la tecnologia è uno strumento importante che ci permette di offrire il servizio di monitoraggio alle PMI con consumi elettrici superiori a 300 MWh/anno, oltre alla consulenza dedicata. Mettere il cliente al centro è infatti uno dei valori portanti di eVISO, e questa tipologia di partnership va proprio in questa direzione” ha aggiunto Franco Pancino, Direttore Canale diretto luce e gas eVISO. “